Politiker beraten über Brandschutz

Mitte-West Der Schulausschuss Wolfsburg tagt am Mittwoch,6. Juni, um 16 Uhr in der Naturerkundungsstation (Nest), Im Holze 40, Raum 1. Thematisch sollen unter anderem die Entwicklung der Grundschulen in Wolfsburg und die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes an der Grundschule am Drömling, Standort Moorkämpe,...