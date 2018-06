Olympiasiegerin am Telefon!

Eine echte Olympiasiegerin, zudem eine doppelte, einmal am Ohr haben! Wie das geht? Ganz einfach: Am Donnerstag, 7. Juni zwischen 15 und 16.30 Uhr zum Hörer greifen und die Telefonnummer 0800 333 004 607 130 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz und Handynetz) wählen. Am...