Wolfsburg In Wolfsburg-Unkeroda ist eine Autofahrerin am Donnerstagabend mit einem Tier zusammengestoßen und anschließend von der Fahrbahn abgekommen.

Am Donnerstagabend wurde der Polizei gegen 23 Uhr ein Wildunfall in Wolfsburg-Unkeroda gemeldet. Eine 42-jährige Dacia-Fahrerin sei auf der L3020 zunächst mit einem unbekanntem Wildtier zusammengestoßen, danach von der Straße abgekommen und gegen eine Steinmauer am rechten Straßenrand gefahren.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. Das Tier war anschließend nicht auffindbar. (aha)