Schulen starten bei Wolfsburger Renntagen

Wer hat das schnellste, effizienteste und technisch ausgereifteste Elektro-Go-Kart gebaut? Dieser Frage gehen Schüler nach, die am morgigen Samstag, 2. Juni, in Rennteams gegeneinander antreten. Die 5. Wolfsburger Renntage finden in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit dem phaeno Wolfsburg, im...