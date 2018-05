Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg Der 42-Jährige kracht beim Überholen auf der Bundesstraße 188 bei Wolfsburg in einen Ford. Der Autofahrer hatte seinen Wagen auf der Straße gewendet.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 bei Wolfsburg wurde am Donnerstagnachmittag ein 42-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der aus der Gemeinde Sassenburg stammende 42-Jährige um 16 Uhr im dichten Berufsverkehr in Richtung Gifhorn, als der Verkehr stockte und er im Bereich der Ausfahrt zur Kreisstraße 46 zum Überholen der vorausfahrenden Fahrzeuge ansetzte. Kurz hinter dem Beschleunigungsstreifen, der von Kreuzheide aus auf die B 188 führt, habe sich ein 37-jähriger Ford-Fahrer entschlossen, eine Lücke im Stop-and-Go-Verkehr zu nutzen, um auf der Fahrbahn in Richtung Wolfsburg umzukehren.

„Der Kradfahrer wurde über den PKW hinweg geschleudert und erlitt schwere Oberkörper- verletzungen.“ Sven-Marco Claus, Polizeisprecher

Als der ebenfalls aus der Gemeinde Sassenburg stammende 37-Jährige schon quer zur Fahrbahn stand, fuhr der 42-Jährige mit seiner Yamaha in die linke Fahrzeugseite des Fords. „Der Kradfahrer wurde über den PKW hinweg geschleudert und erlitt schwere Oberkörperverletzungen, während der Ford-Fahrer unverletzt blieb“, berichtete Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Rettungssanitäter brachten den 42-Jährigen ins Wolfsburger Klinikum.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, zur Unfallaufnahme wurde die B 188 kurzfristig voll gesperrt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von 12 000 Euro.