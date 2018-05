Die Evangelische Familienbildungsstätte (Fabi) lädt am Donnerstag, 7. Juni, von 18.45 bis 21 Uhr zu dem Vortrag „Sensibilität – Fluch oder Gabe?“ ein. Er findet statt in der Fabi, An der Christuskirche 3a. Sensibelchen, Mimose, Zappelphilipp, Träumer, das sind nur einige der Betitelungen, mit denen...