LSW erneuert Stromnetz im Föhrenhorst

Mitte-West Am Dienstag hat die LSW Netz (LSW) im Zuge des Glasfaserausbaus der Wobcom mit der Erneuerung ihrer Niederspannungsversorgung im Föhrenhorst in Wolfsburg begonnen. Ab Juli schließen sich weitere Arbeiten zur Erneuerung der Fernwärmeversorgung an. Die Baumaßnahme...