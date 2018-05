Schützenfest-Chef meldet Besucherrekord

Manchmal geht einem der Superlativ aus, um seine Begeisterung auszudrücken. Also wählte Peter Vorlop einfache Worte: „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der Platz- und Schaustellerchef des Schützenfestes in Wolfsburg, das am Wochenende endete. Etwas mehr Begeisterung hätte es beim Bilanzgespräch der 68. Auflage des größten Volks- und Schützenfestes der Region ruhig sein dürfen, denn Vorlop sowie Stefan Wolters, Vorsitzender der...