VfL gegen den 1. FC Köln: Das gilt es beim Spiel zu beachten

Vor dem Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln am Samstag, 12. Mai (15.30 Uhr) in der Volkswagen Arena, informieren Polizei, Stadt und VfL analog zum zurückliegenden Heimspiel gegen den Hamburger SV wieder zu allen relevanten Themen.

Alle nachfolgend genannten Hinweise, Empfehlungen und Regeln wurden innerhalb des sogenannten Netzwerks Wolfsburg gemeinschaftlich beschlossen und besitzen einen rein präventiven Charakter. Aktuell liegen der Polizei keine Erkenntnisse über potenzielle Störungen vor. Polizei, Stadt und Verein setzen auf einen friedlichen, sportlich-fairen Verlauf dieses Spiels und bauen dabei natürlich auch auf die Kooperationsbereitschaft aller Stadionbesucher.

Restkarten und Kontrollen

an den Eingängen

Die Volkswagen Arena wird aufgrund der Schaffung von Pufferzonen hin zum Gästesektor nur über eine verringerte Kapazität von 28 800 Plätzen verfügen. An den Tageskassen sind noch vereinzelt Restkarten verfügbar, die jedoch ausschließlich für Dauerkartenbesitzer und WölfeClub-Mitglieder erhältlich sind (ein Nachweis darüber ist mitzuführen). Allen Fans wird eine frühe Anreise sowie ein frühzeitiger Zutritt in die Arena ausdrücklich empfohlen, da mit umfangreichen Einlasskontrollen gerechnet werden muss. Alle Besucher werden gebeten, auf unnötige Taschen, Rucksäcke oder Ähnliches zu verzichten, um die Kontrollen an den Eingängen zu beschleunigen. Einlassbeginn ist 14 Uhr, im VIP-Bereich sowie in den Gästeblöcken 13.30 Uhr sowie im Club45 13 Uhr.

Nur begrenzte Parkmöglichkeiten wegen des Schützenfestes

Um eine rechtzeitige Anreise wird gebeten, da aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Schützenfestes im Wolfsburger Allerpark nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Im Idealfall nutzen die Besucher des Bundesligaspiels des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Kein Alkoholausschank – Polizei und Ordnungsamt kontrollieren

In der Volkswagen Arena wird es erneut keinen Alkoholausschank geben, zudem besteht im Stadion sowie im Umfeld des Stadions wie schon beim Heimspiel gegen Hamburg ein Verbot für Glasflaschen. Ebenso hat die Stadt Wolfsburg aus Gründen der Gefahrenabwehr erneut ein Verbot für den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol erlassen, welches für die Gastronomie rund um die Volkswagen Arena und auch darüber hinaus gilt. Polizei und Ordnungsamt werden die Einhaltung der Verbote kontrollieren. Erkennbar alkoholisierten Personen wird gemäß Stadionordnung der Zutritt zur Volkswagen Arena verweigert.

Einschränkungen

im Straßenverkehr

Wegen der vielen bahnreisenden Fans des 1. FC Köln kann es zwischen 12 Uhr und 14.30 Uhr zur Einschränkungen im Straßenverkehr im Umfeld des Wolfsburger Hauptbahnhofes sowie auf den Zuwegungen zur Volkswagen Arena kommen. Die Polizei wird die Anhänger der Gastmannschaft zur Volkswagen Arena begleiten, die Möglichkeit eines Aufenthalts in der Wolfsburger Innenstadt wird es für Kölner Fans nicht geben. Auch der angekündigte Fanmarsch der Wolfsburger Fanszene wird durch die Polizei geführt werden.

Strikte Trennung der Fangruppen

Generell werden die Polizei sowie der Ordnungsdienst des VfL Wolfsburg in und rund um die Volkswagen Arena eine strikte Trennung der Fangruppen vornehmen. Fans des 1. FC Köln können sich nicht frei im Stadionumfeld bewegen, sondern sich einzig im und am Gästesektor aufhalten. Köln-Fans wird auch dringend davon abgeraten, ohne Eintrittskarte nach Wolfsburg zu reisen.

Die gesamte Volkswagen Arena ist an diesem Spieltag als VfL-Fanbereich ausgewiesen (bis auf den Gästebereich in den Blöcken 29, 32, 33, 34, 35 und 36 sowie Block 30). Durch Bekleidung, Fanutensilien oder Verhalten erkennbare Fans des 1. FC Köln erhalten auch gegen Vorlage gültiger Eintrittskarten keinen Zutritt zu den VfL-Fanbereichen. Dies gilt in gleichem Maße auch für Fans anderer Vereine.

Straf- und Gewalttaten

am Spieltag

Straf- und Gewalttaten am Spieltag wird die Polizei entschlossen begegnen. Sie appelliert an alle Fans, sich nicht provozieren zu lassen und auch nicht selbst andere zu provozieren. Den Anweisungen der Polizeikräfte, der Mitarbeiter des Ordnungsamtes Wolfsburg sowie des Ordnungsdienstes des VfL Wolfsburg ist Folge zu leisten.

Relevante Informationen

rund um das Bundesliga-Spiel

Nach dem Spiel wird es am Samstag keine „Nachspielzeit“ in Halle09 geben. Über ihre offiziellen Social Media-Präsenzen werden die Polizei, der VfL und die Stadt über den kompletten Samstag alle relevanten Informationen rund um das Bundesliga-Spiel veröffentlichen, #WOBKOE lautet der entsprechende Hashtag hierfür.