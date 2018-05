Ein modernes Glaubensbekenntnis erklingt in der Christuskirche

Ganz ungewöhnliche Klänge, wie man sie in der Reihe „vox celestis“ eigentlich nicht gewöhnt ist, erklangen am Sonntag in der Christuskirche. Aufgeführt wurde das Werk „A Concert of Sacred Music“ von Edward Kennedy „Duke“ Ellington. Kirchenkreiskantor Markus Manderscheid hatte dazu Lothar Krist und...