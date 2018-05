Frank Kästner und Jürgen Hüller als LSW-Geschäftsführer bestätigt

Der Aufsichtsrat der LSW Holding hat in seiner jüngsten Sitzung Dr. Frank Kästner erneut zum Geschäftsführer der LSW Holding und LSW Netz GmbH & Co. KG (LSW Netz) sowie Jürgen Hüller zum Geschäftsführer der LSW Energie GmbH & Co. KG (LSW Energie) bestellt, wie die LSW mitteilt. Die Verträge...