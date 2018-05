Bieranstich, Travestie und Rummel-Flair

Nach dem Coup zur Eröffnung des 68. Schützenfestes mit der ehemaligen DDR-Kultband City ging es ähnlich stark weiter. Und so schwärmte Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Samstagabend im Festzelt: „Ich kann mich nicht erinnern, so viele Menschen beim Bieranstich gesehen zu haben. Das macht viel mehr Spaß“. Dicht gedrängt saßen die Leute schon an den meisten der langen Tischreihen gegen 19.30 Uhr. Da schunkelten sie noch in gewohnter Weise...