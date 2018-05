Wie sieht die Recherche eines Reporters aus?

Welches Bild ist das allerschönste in der Zeitung? Und warum ist es das allerschönste? Für die Mädchen und Jungen des Kinderhauses Westhagen Fragen, die sie sich während des Taki-Projektes immer wieder stellten sollten. Die Fotos schnitten sie aus – und erstellten eine Collage. Fotos von Tieren, von VfL-Fußballern oder Models sind darauf zu sehen. Auch ihren eigenen Reporterausweis bastelten sich die Kinder – und stellten ihre Neugierde beim Besuch des „echten“ Reporters auch gleich mit vielen Fragen unter Beweis: Was ist das Spannende an dem Beruf? Wie lange benötigt ein Reporter für seine Recherche? Und wie sieht die Recherche überhaupt aus? Einige von zahlreichen Fragen, die die Mädchen und Jungen vorbereitet hatten. Viele Stunden haben sich die Kinder mit der Tageszeitung auseinandergesetzt – und für Angela Ripke steht fest, dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung in der Arbeit mit Taki geben soll. kat

DAS TAKI-PROJEKT Das Projekt Mit dem medienpädagogischen Projekt „Tageszeitung im Kindergarten“ (Taki) unterstützt unsere Zeitung die frühe Lese- und Medienbildung in der Region. Kontakt Bei Interesse am Projekt melden Sie sich unter (0531) 3900 348 oder per E-Mail an taki@bzv.de Partner Das Projekt wird von der Autostadt GmbH, der Grossohaus Salzmann GmbH & Co. KG sowie der Phaeno gGmbH unterstützt.