Wolfsburg, die Stadt der Currywurst

Was repräsentiert Wolfsburg am besten? Ist es das gerahmte Wappen aus den 1940er Jahren, das großformatig an der Wand prangt? Ist es der Gartenzwerg im VfL-Trikot, der sich lachend an eine kleine Ausgabe der Schornsteine des Kraftwerks lehnt? Oder lässt sich die Essenz der Stadt doch eher in der...