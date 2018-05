Personalnot in den Sprechstellen

„Jede kurzfristige Erkrankung schlägt sich sofort in einer Schließung durch“, erklärte der Leiter des Referats für Rats- und Rechtsangelegenheiten, Tim Baedermann, am Donnerstag dem Finanzausschuss. Wie er zuvor berichtet hatte, sind von den 35 Planstellen in seinem Referat zurzeit acht Voll- und Teilzeitstellen unbesetzt – davon vier in dem für die Ortsteilangelegenheiten zuständigen Bereich. Zudem laufen zurzeit Schulungen, damit...