Essen, wie es zum Alltag passt

Nicht nur auf den Sport, sondern auch auf die richtige Ernährung kommt es für die Teilnehmer des WN-Laufprojektes an. Worauf es zu achten gilt, verriet Diätassistentin Birgit Leuchtmann-Wagner von der Barmer während eines Vortrags in der VfL-Gaststätte am Elsterweg. „Das tägliche Essen hat eine...