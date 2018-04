Einbrüche in Wolfsburg: Täter im Harz gefasst

Gleich zwei Einbrüche – in das Restaurant „Sushi Berlin“ und ein gegenüberliegendes Lebensmittelgeschäft – geschahen in der Nacht zum Montag hier in der Schillerstraße.Foto: rs24/Anja Weber

Wolfsburg. Volltreffer! Der Polizei ist es gelungen, drei mutmaßliche Einbrecher und Autodiebe zu fassen. Aber der Reihe nach: In der Nacht zum Montag wurde in der Schillerstraße in Wolfsburg in ein Lebensmittelgeschäft und das Restaurant „Sushi Berlin“ zwischen dem Fontanehof und dem Kaufhof eingebrochen, teilte Polizeisprecher Sven-Marco Claus mit. Die Polizei geht durchaus von einem Zusammenhang der Taten aus. In beiden Fällen drangen die Täter durch eine aufgebrochene Nebeneingangstür in die jeweiligen Geschäftsräume ein.

Polizeisprecher Sven-Marco Claus: „Neben wenig Bargeld aus Wechselgeld erbeuteten die Täter auch einen VW Caddy, der als Firmenfahrzeug genutzt wurde.“ Sie hatten bei der Suche nach der Beute in dem Restaurant den Schlüssel des Caddys entdeckt – und gleich zum Verlassen des Tatortes genutzt. Insgesamt geht die Polizei von einem Schaden von mehr als 10 000 Euro aus.

„Polizisten haben drei Fußgänger nachts in Braunlage kontrolliert – und nicht nur Einbruchswerkzeug gefunden.“ Polizeisprecher Sven-Marco Claus über den Fall.

Szenenwechsel nach Braunlage in den Oberharz: Dort haben Polzisten – mit einem sicheren Gespür – in der Nacht zum gestrigen Dienstag drei Männer, die zu Fuß auf der Straße am Brunnen unterwegs waren, kontrolliert: einer 18 Jahre alt, einer 22 und einer 25, alle aus Sachsen-Anhalt stammend. Polizeisprecher Claus: „Die Kollegen haben bei den Fußgängern nicht nur Einbruchswerkzeug entdeckt, sondern auch einen Autoschlüssel.“ Erste Ermittlungen ergaben, dass der Schlüssel zu einem VW Caddy gehörte, der allerdings ein Kennzeichen aus dem Bördekreis hatte. „Es stellte sich dann heraus, dass das Kennzeichen gestohlen gemeldet war – genauso wie der VW Caddy. Es handelte sich um den in Wolfsburg gestohlenen.

Claus: „Die gefassten Täter sind der Polizei bereits einschlägig bekannt.“