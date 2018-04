Wolfsburg Im Laufe des Montagnachmittags oder -abends wurde in Sandkamp ein Motorrad der Marke BMW entwendet. Das Krad vom Typ S 1000 RR hat einen Wert von 10 000 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 43 Jahre alte Besitzer aus Gifhorn hatte seine Maschine um 13.30 Uhr auf einem Motorradparkplatz an der Stellfelder Straße abgestellt und um 22.10 Uhr den Diebstahl bemerkt. Zeugen sollen sich an die Polizei wenden unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

