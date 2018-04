Zwei Laden-Einbrüche in der Schillerstraße

Wolfsburg Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu zwei Geschäftseinbrüchen in der Wolfsburger Innenstadt in der Nacht zum Montag. Neben wenig Bargeld aus Wechselgeld erbeuteten die Täter auch einen VW Caddy, der als Firmenfahrzeug genutzt wurde. Insgesamt gehen die Ermittler von einem Schaden von mehr als 10 000 Euro aus. Den Ermittlungen nach waren in der Schillerstraße ein Lebensmittelgeschäft und ein Restaurant zwischen dem Fontanehof und dem Kaufhof betroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Zusammenhang der Taten ist denkbar, so ein Beamter. In beiden Fällen drangen die Täter durch eine aufgebrochene Nebeneingangstür in die jeweiligen Geschäftsräume ein. In dem Restaurant fanden die Unbekannten bei der Suche nach Beute auch den PKW-Schlüssel des Caddys, den sie gleich zum Verlassen des Tatortes nutzten. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu den Geschäftseinbrüchen unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

