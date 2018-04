Tag der Sicherheit in der City-Galerie

Foto: Archiv, dpa

Stadtmitte. In der City-Galerie in Wolfsburg dreht sich am heutigen Tag alles um das Thema Sicherheit. Von 12 bis 15 Uhr geben Experten auf einer Bühne vor der Parfümerie Douglas Tipps zur Gewalt- und Verbrechensprävention. Mit dabei ist unter anderen Torsten „Toto“ Heim (kleines Foto). Der Polizeibeamte wurde bekannt durch die Fernsehserie „Toto und Harry“. Von 2001 bis 2009 wurden Heim und sein Kollege Thomas „Harry“ Weinkauf während ihres Streifendienstes in Bochum mit der Kamera begleitet. Fragen beantwortet auch Personenschützer Peter Althof, zu dessen Klienten schon Michael Jackson und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gehörten. Auch die Malteser Wolfsburg und Beamte der Wolfsburger Kriminalpolizei sind vertreten. Foto: Archiv, dpa