Spendenmärchen geht weiter – 5000 Euro für Obdachlosen-Treff

Wolfsburg Freudentränen flossen am Mittwoch im Tagestreff Carpe Diem in der Poststraße. Ein Spender hatte anonym 5000 Euro für die Arbeit bei den WN abgegeben.

Mit den Worten „Ich bringe den Sonnenschein“ übergab er am Vormittag einen Briefumschlag mit 5000 Euro in der Lokalredaktion. Als die Sozialarbeiterin Dagmar Alphei am Telefon davon erfuhr, war sie gerührt. Die Dienstbesprechung, bei der das Team zusammengesessen hatte, endete abrupt. Eilig wurde eine Spendenübergabe arrangiert. „Das ist der absolute Hammer“, freute sich Hauswirtschaftsleiterin Marion Unterhuber. Der Leiterin des Tagestreffs Jasmin Hinze war es ein großes Anliegen, dem Spender von Herzen zu danken. „Das ist uns noch nie passiert“, sagt sie.

Der Mann, der nicht zum ersten Mal in der Redaktion Geld abgegeben hat, ohne seinen Namen zu nennen, und auch dieses Mal um Diskretion gebeten hat, legte dem Umschlag ein Begleitschreiben und die Kopie einer Zeitungsmeldung über die Arbeit des Carpe Diem bei. „Grundlage für diese Zuwendung ist ein Bericht in der WN vom 23.3.2018, in dem geschildert wird, wie dieser Verein hilfsbedürftige Menschen unterstützt“, heißt es in dem Brief. „Mit meiner Spende möchte ich dazu beitragen, diesen Menschen im Tagestreff das Leben etwas zu erleichtern.“

Das Carpe Diem ist an allen Werktagen geöffnet. Die Besucher sind Obdachlose, arme Rentner, Drogensüchtige und psychisch Kranke, die in den Räumen ein warmes Mittagessen einnehmen, Wäsche waschen, duschen, Zeitung lesen, klönen, spielen und kreativ sein können. Bei rund 26 Besuchern pro Tag ist der Verschleiß hoch. Zurzeit werden neue Stühle, eine Edelstahlablage und Lampen benötigt. Das Geld kann das Carpe Diem also gut gebrauchen – auch für besondere Aktionen im Sommer. Dann versucht das Team, einmal im Monat mit Besuchern auf einen therapeutischen Bauernhof zu fahren, damit sie etwas tun können, das sie einen Sinn spüren lässt. Im vergangenen Jahr bauten sie Vogelhäuser und schenkten sie einer Kita. Trägerin des Carpe Diem ist die Stiftung Wohnen und Beraten der Diakonie. „Wir sind ein Verein, der nie ausfinanziert ist“, erklärt Jasmin Hinze. Wenn klar ist, wofür die Überraschungsspende konkret verwendet wird, will sie die WN informieren, damit der Spender erfährt, was mit seinem Geld passiert ist.

Seit einem halben Jahr erlebt Wolfsburg ein Spendenmärchen. Es begann mit einem Artikel über das blinde Fundkätzchen Nyx (wir berichteten). Unter Bezugnahme auf diesen Text wurden 5000 Euro für die Tierhilfe in der Redaktion abgegeben. Im November folgten eine ebenso hohe Spende für den Tierschutzverein Lehre und eine 6000-Euro-Spende für die Tierhilfe. Im Dezember erhielt das Hospiz eine Spende über 50 000 Euro – wieder mit der Lokalredaktion als Vermittlerin. Manchmal, aber nicht immer, handelte es sich um denselben Spender wie dieses Mal. Im März übergab zudem eine ältere Dame der Leiterin des Caritas-Mittagstisches, Maria Klotz, im Namen mehrerer Spender, die anonym bleiben wollten, einen Briefumschlag mit 8000 Euro.

Auch in Helmstedt nimmt ein Spendenwunder seinen Lauf. Im März gab ein Tierfreund in der Lokalredaktion der Helmstedter Nachrichten anonym 5000 Euro für die Katzenfreunde in Königslutter ab. Eine ebenso hohe Summe entdeckten die Helmstedter Kollegen vor Weihnachten in ihrem Briefkasten. Sie war für die Zirkusfamilie Lauenburger bestimmt: Die Eltern sollten ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest bereiten.

Die Wolfsburger Spendenserie könnte noch weitergehen. In seinem Begleitschreiben kündigte der Spender dieses Mal an, sein Vermögen auch weiterhin für gute Zwecke einzusetzen. Man darf also gespannt sein, auf wen es das nächste Mal Geld regnet.