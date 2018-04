Tipps für Gehirnjogging im Alltag

Wolfsburg. 120 Entscheiderinnen trafen sich am Donnerstag wieder zum Netzwerken. Spezialgast war Markus Hofmann, gefragter Gedächtnistrainer und Speaker des Jahres 2017. Er sprach im Hotel Courtyard by Marriott Wolfsburg über die Vorteile eines starken Erinnerungsvermögens, übte mit den Zuhörerinnen Merk-Techniken ein und gab Tipps für das spielerisch leichte Gehirnjogging für Zuhause. Sein Credo: „Ein überdurchschnittliches Gedächtnis ist keine Zauberei. Man muss nur wissen, wie es geht. Egal ob im Beruf oder im Privatleben: Es kommt immer gut an, sich Termine, Gesichter, Fakten oder Zahlen merken zu können und parat zu haben. Und mit einfachen Tricks und Techniken lässt sich die Gedächtnisleistung schon merklich verbessern.“Foto: regios24/Anja Weber