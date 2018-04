Spielaktion in Nord- Thailand veranstaltet

Ein Wolfsburger zu Besuch in Thailand: Beim Day Camp des YMCA (Young Men’s Christian Association) Chiang Mai in Nord-Thailand gestaltete Manfred Wille vom CVJM Wolfsburg gemeinsam mit May Penjivit, Michelle Panisara, Adcharaphon Pattima und Bank Boonya eine Spielaktion für 27 Kinder im Alter von...