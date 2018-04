Erinnerungen an das Jahr 1938

Beiträge aus der Vergangenheit verspricht der englischsprachige Titel „Posts from the Past“. Fast schon zu poetisch für eine so beklemmende Ausstellung, die von heute an bis zum 26. April im Alvar-Aalto-Kulturhaus (Hörsaal 2) erstmals öffentlich zu sehen ist. Nicht nur dort, denn das „1938 Projekt“...