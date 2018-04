Kirchenaustritts-Streit – Diakonie und Mitarbeiterin einigen sich

Nachdem die Klägerin in der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht Braunschweig mit ihrer Kündigungsschutzklage erfolgreich war, ging die Diakonie in die Berufung. Heute Vormittag wurde vor dem Landesarbeitsgericht in Hannover der Fall verhandelt. Die Kammer stellte fest, dass die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar wäre – für beide Parteien. Ohnehin geht die Diakonie-Mitarbeiterin Ende August in Rente. Somit einigten sie...