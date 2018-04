Zu wenig Augenärzte für Bereitschaft

Unser Leser Hans Klös aus Wolfsburg fragt:

„Warum gibt es keinen augenärztlichen Bereitschaftsdienst in unserer ,Großstadt‘? Wenn ich schon eine Augenverletzung habe, dürfte es ein Problem sein, erst nach Braunschweig zu fahren.“

Die Antwort recherchierte Eva Hieber

Dr. Thorsten Kleinschmidt hat eine einfache Antwort auf die Frage unseres Lesers. „Erstens: Weil es sich nicht lohnen würde, und zweitens: Weil es sich nicht lohnen würde“, sagt der Vorsitzende des Bezirksausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN).

Den augenärztlichen Bereitschaftsdienst in Braunschweig gibt es seit dem 1. Juli 2008, informiert Kleinschmidt. Die Zentralisierung sei aus einer Änderung der Bereitschaftsdienstordnung der Kassenärztlichen Vereinigung hervorgegangen: „Zuvor gab es fünf Bereitschaftsbereiche in unserem Gebiet.“

Dazu zählen neben Braunschweig und Wolfsburg auch die Landkreise Gifhorn, Helmstedt, Peine, Wolfenbüttel, Salzgitter und Goslar. „Durch die neue Ordnung haben wir sichergestellt, dass die Augenärzte nicht mehr als viermal im Quartal Bereitschaftsdienst leisten müssen“, so Kleinschmidt. Es gehe also auch um die Entlastung der Ärzte.

Zudem sei die Ansiedlung des augenärztlichen Bereitschaftsdienstes in Braunschweig auch praktisch für die Patienten, argumentiert Kleinschmidt: „Seit Juli letzten Jahres ist der Dienst direkt an der Augenklinik angesiedelt. So kann, wer eine größere Verletzung hat, gleich dort versorgt werden.“

Nun könnte unser Leser allerdings auch argumentieren, dass es schließlich auch mehrere kinderärztliche Bereitschaftsdienste im Bezirk gibt – nämlich drei, wie Kleinschmidt einräumt. „Diese müssen an Kinderkliniken angesiedelt sein, von denen es glücklicherweise einige gibt“, sagt der Hausarzt. Seit Ostern gibt es also neben den Anlaufstellen in Braunschweig und Salzgitter auch eine in Wolfsburg. „In diesem Fall machte es Sinn, drei Bereitschaftsdienste einzurichten“, sagt Kleinschmidt, „wir wollten allzu lange Fahrtstrecken für die Betroffenen vermeiden.“ Zudem gebe es eine zentrale Patienten-Leitstelle, in der Eltern anrufen und sich beraten lassen können: Oft sei ein Arztbesuch nicht nötig, sagt Kleinschmidt.

Warum also drei kinderärztliche Notdienste und nur ein augenärztlicher im Bezirk? „Zum einen ist die Nachfrage nicht hoch genug, zum anderen gibt es nicht genug Augenärzte in der Region, um mehr als einen, zentralisierten augenärztlichen Bereitschaftsdienst einzurichten“, sagt Kleinschmidt. Man müsse mit den Mitteln arbeiten, die vorhanden sind: Auch den finanziellen. „Wir können nicht mit begrenzten Mitteln unbegrenzte Dienste anbieten“, sagt Kleinschmidt, und kritisiert das, was er als „Anspruchshaltung“ der Patienten bezeichnet. „Sie dürfen nicht vergessen, dass die Bereitschaftsdienste nur zur Überbrückung gedacht sind zwischen den regulären Sprechzeiten“, betont der Vorsitzende des KVN-Bezirksausschusses, „sie sind keine Verlängerung dieser Zeiten.“