Man sehe der kommenden Sitzung mit Spannung entgegen, erklärt Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs (SPD). „Wir erwarten ja dann die neuen Vorschläge der Verwaltung zur L 290.“ Die nächste Ortsratssitzung findet am 24. April um 18.30 Uhr in der Gaststätte Wilhein in Reislingen statt. ...