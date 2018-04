Wolfsburg Alle vier Räder eines erst vier Wochen alten VW Golf wurden in der Nacht zu Mittwoch in einem VW-Parkhaus am Berliner Ring gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 21-jährige Besitzer aus Braunschweig sein Auto am Dienstagabend um 22 Uhr abgestellt und am Morgen nach der Arbeit den aufgebockten Wagen entdeckt. Die Räder samt Felgen haben laut Polizei einen Wert von etwa 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls wenden sich an die Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46 0.

