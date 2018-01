Stadt sucht junge Experten für Kinder- und Jugendkommission

Bereits seit einem Jahr wirken sechs Jugendliche als Experten in der Kinder- und Jugendkommission der Stadt Wolfsburg mit. Als Mitglieder in diesem Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses konnten sie laut einer Mitteilung der Stadt ihre eigenen Themen einbringen und haben schon einiges erreicht. „In intensiven Sitzungen mit Verwaltung und Politik haben die Jugendlichen stets auf Augenhöhe diskutiert und sich mit dem Thema befasst, wie die Stadtverwaltung zukünftig noch jugendgerechter kommunizieren kann“, berichtet Katrin Binius, Kinderbeauftragte der Stadt. Gemeinsam mit dem Referat Kommunikation hätten die Jugendlichen mit dem Kinder- und Jugendbüro Handlungsempfehlungen für eine jugendgerechte Kommunikation erarbeitet, so Binius. „Vor allem ihre Idee, verstärkt die digitalen Medien zu nutzen, haben sie in die Tat umgesetzt“, sagt Binius. Entstanden sei ein YouTube-Video, das die Jugendlichen und ihre Arbeit in der Kommission vorstellt.

Weil die einjährige Amtszeit der jugendlichen Experten nun endet, sucht das Kinder- und Jugendbüro sechs junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren, die aktiv in der Kinder- und Jugendkommission mitarbeiten wollen. Bis zum 23. Februar ist eine Anmeldung möglich. Das Anmeldeformular ist auf der Internetseite des Kinder- und Jugendbüros unter www.wolfsburg.de/kjb erhältlich.

Info: Kinder- und Jugendbüro, Schillerstraße 48, E-Mail kijubuero@stadt.wolfsburg.de.