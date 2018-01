Trickdiebinnen mit sogenanntem Zetteltrick aktiv

Wolfsburg Am Dienstagvormittag wurde in Detmerode eine 84 Jahre alte Rentnerin Opfer von zwei dreisten Trickdiebinnen. Die unbekannten Täterinnen erbeuteten in der Wohnung der Wolfsburgerin 500 Euro Bargeld, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Langfinger baten um einen Zettel und Stift, um eine Nachricht für eine Nachbarin hinterlassen zu können. Den Ermittlungen nach wurde die Seniorin vor der Haustür angesprochen von dem Duo. Die Frauen boten an, den Einkauf der 84-Jährigen in die Wohnung zu tragen. Als die Rentnerin das Angebot dankend annahm, gaben die Diebinnen vor, eigentlich zur einer Nachbarin zu wollen, die jedoch nicht zu Hause sei. Daher wurde die 84-Jährige um einen Zettel und Stift – sogenannter Zetteltrick – gebeten, um eine Nachricht schreiben zu können. Das geschickt vorgehende Duo verwickelte die Wolfsburgerin in ein Gespräch, folgte ihr in die Küche und bot eine große Decke zum Kauf an, die großflächig ausgebreitet wurde. So abgelenkt bekam die Rentnerin nicht mit, wie die Komplizin die weiteren Zimmer der Wohnung nach Bargeld durchsuchte.

