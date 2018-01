Dieb stiehlt Sporttasche aus Skoda Fabia

Wolfsburg Eine Sporttasche mit Sportkleidung und Fußballschuhen erbeutete am Donnerstag ein noch unbekannter Täter aus einem Skoda Fabia. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entdeckte der Auto-Aufbrecher vermutlich im Vorbeigehen, dass der 32-jährige Besitzer des Skoda seine rot-blaue Sporttasche im Fahrzeug zurück gelassen. Den Wagen hatte er auf einem Parkplatz am Willy-Brandt-Platz abgestellt und war zur Arbeit gegangen. Zwischen 7.30 und 15 Uhr habe der Täter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und die Tasche gestohlen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel: (0 53 61) 46 46 0.

