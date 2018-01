Ladendieb wird mit Messer erwischt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Jugendliche am Mittwochmittag in einem Supermarkt an der Braunschweiger Straße von einem Angestellten dabei beobachtet, wie er ein paar Kaugummis in seine Jackentasche steckte und danach durch den Kassenbereich ging, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der 15-Jährige zur Rede gestellt wurde, händigte er zudem ein spezielles Taschenmesser aus, das er während der Tat bei sich führte. „Erstens stellt schon das bloße Mitführen eines derartigen Einhandmessers, bei dem sich die Klinge einhändig öffnen lässt, einen Verstoß nach dem Waffengesetz dar“, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus betont. Zusätzlich wirke sich das Mitführen dieser sogenannten Anscheinswaffe bei einem Ladendiebstahl strafverschärfend aus. Nach dem Strafgesetzbuch wird dieses Vergehen mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.