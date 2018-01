ÖDP Wolfsburg gründet neuen Kreisverband

Bastian Michel von der Ökologisch Demokratischen Partei (ÖDP) hat einen neuen Kreisverband gegründet. Wie der Politiker am Donnerstagabend mitteilte, startet er nahezu zwei Jahre nach der ersten Teamgründung einen zweiten Anlauf. Sein Ziel? „Aktiv mitgestalten und mit den Kernzielen der ÖDP, Umweltschutz, Tierschutz und Familienförderung, die Partei in Wolfsburg und Umgebung etablieren“, teilt Michel mit. Am vergangenen Samstag habe die ÖDP in Wolfsburg mit der Gründung des Kreisverbandes BraWoHe (Region Braunschweig, Wolfsburg und Helmstedt) begonnen. Als Vorsitzender wurde einstimmig Bastian Michel, Sozialassistent aus dem Wolfsburger Stadtteil Detmerode, gewählt. Michel, vierfacher Vater, engagierte sich zunächst seit Sommer 2015 mit Familienthemen in der Familien-Partei. Zur Kommunalwahl im Herbst 2016 waren er und die Partei erfolgreich und errangen einen Ratssitz. Ratsfrau Hanne Bolewicki verließ jedoch im Anschluss die Familien-Partei, was den Zerfall zur Folge hatte. Seitdem sei Michel Einzelkämpfer mit nur einem Ortsratssitz in Detmerode gewesen. Nun startet er den politischen Neuanfang mit neuem Team und gleichen Zielen. „Selbstverständlich sehe ich meinen Schwerpunkt immer noch in der Familienpolitik“ so Michel. Bei den anderen Kernthemen der ÖDP wird er von den Tierschützern Anja Hallermann-Dockhorn (Braunschweig, Beisitzer), Anja Schneider (Wolfsburg, stellvertretende Vorsitzende) und Torben Berndt (Helmstedt, Schriftführer) unterstützt. Im weiteren Amt wurde Ralf Hentschel (Wolfsburg, Beisitzer) bestätigt, der in Wolfsburg als Wolfsberater tätig ist. Primäres Ziel laut ÖDP ist es, 2021 flächendeckend in der Region zur Kommunalwahl anzutreten. „Wenn wir weiterhin quantitativ und qualitativ so wachsen, schließen wir auch eine Teilnahme an den Bürgermeisterwahlen in Braunschweig und Wolfsburg 2019 nicht aus“ so Schneider zu den mittelfristigen Zielen.

