Unfall auf Klinikum-Parkplatz – Fahrer flüchtet

Wolfsburg Die Polizei Wolfsburg sucht nach einem Unfall am Montag auf dem Parkplatz am Klinikum Zeugen. Den Ermittlungen nach hinterließ ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an einem abgestellten VW Touran einen Schaden von 2500 Euro. Der Unfall habe sich auf dem für die Kinderklinik vorgesehenen Parkplatz zwischen 10 und 14.30 Uhr ereignet. Der gesuchte Fahrer sei davongefahren, ohne sich um den Schaden an der Fahrerseite zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 zu melden.

