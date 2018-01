Emma und Jonas liegen vorn

Mit insgesamt 19 Nennungen liegt Emma bei den Mädchennamen in Wolfsburg vor Emilia (17). Foto: Markus Scholz/dpa

Wolfsburg In Wolfsburg wurden 2017 insgesamt 1284 Geburten registriert.

Die Hitliste bei den Vornamen der 2017 neugeborenen Wolfsburger Kinder führen Emma bei den Mädchen sowie Jonas bei den Jungen an. Mit insgesamt 19 Nennungen liegt Emma bei den Mädchennamen vor Emilia (17). Dahinter folgen die Mädchennamen Mila (13), Sophia (12), Charlotte und Emily (je 11), Leni und Mia (je 10) sowie Paulina und Sophie (je 8). Das teilte die Stadt Wolfsburg am Mittwoch mit. Beim männlichen Nachwuchs führt Jonas (20 Nennungen) die Beliebtheitsskala an, vor Leon (17), Paul (16), Ben (15), Noah (14), Alexander, Finn und Milan (je 12) sowie Elias und Felix.

717 Eheschließungen gab es 2017

Laut Einwohnermelderegister wurden 2017 insgesamt 1284 Geburten registriert. Im Jahr zuvor waren es 1370 Mädchen und Jungen. Man kann die 2017er-Zahl nicht mit dem Rekordjahr 2016 vergleichen, aber der Vergleich zu den Jahre 2007 bis 2017 (Tabelle) zeigt, dass man von einem hohen Geburtenstand in Wolfsburg sprechen kann. Vergangenes Jahr starben 1523 Wolfsburger. 2016 waren es 1418 Bürger. Der natürliche Saldo von Geburten und Sterbefällen ist demzufolge mit minus 239 Personen negativ. Die Zahl der Eheschließungen im Wolfsburger Standesamt für das abgelaufene Jahr liegt bei 717 (2016: 700). Es wurden 19 (2016: 9) gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften gegründet.

GEBURTEN 2007: 927 Geburten 2008: 980 Geburten 2009: 996 Geburten 2010: 989 Geburten 2011: 982 Geburten 2012: 1071 Geburten 2013: 1091 Geburten 2014: 1212 Geburten 2015: 1269 Geburten 2016: 1370 Geburten 2017: 1284 Geburten