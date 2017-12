Ferienspiele im Kunstmuseum

Stadtmitte Unter dem Motto „Play it again“ veranstaltet das Kunstmuseum von Dienstag bis Freitag, 2. bis 5. Januar, jeweils von 10 bis 15 Uhr Winterferienspiele. Die Teilnehmer erforschen Themen der Ausstellung „Never Ending Stories“: Filme ohne Ende, unbegrenzte Musik, Bilder in Bildern in Bildern, und...