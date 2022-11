Sammelaktion bringt 2238 Liter Apfelsaft

Auch in diesem Jahr trafen sich Bürgerinnen und Bürger zur Apfelsammelaktion im Landkreis Wolfenbüttel. Wie der Landkreis mitteilt, schwärmten bereits Ende September mehr als 25 Ehrenamtliche in Gruppen aus, um auf der Streuobstwiese in Wendessen sowie an Kreisstraßen im Bereich Kissenbrück und Apelnstedt leckere Äpfel von den landkreiseigenen Apfelbäumen zu sammeln.

Auch in der Gemeinde Elbe wurden an diesem Tag von weiteren zehn Ehrenamtlichen Äpfel an Dorfstraßen und an der Obstwiese in Groß Elbe gesammelt. Unterstützung erhielt die Aktion durch Kinder aus drei Kindergärten.

Trotz des teilweise ungnädigen Wetters – nach einer Stunde musste die Aktion wegen starken Regens abgebrochen werden – kann sich das Ergebnis sehen lassen: Aus den gesammelten Äpfeln konnte in der Mosterei der „Streuobsthelden“ 2238 Liter Saft produziert werden, der nun in 746 Kartons à drei Liter erworben werden kann.

Infos zu den Verkaufsstellen gibt es auf der Internetseite des Landkreises oder unter (05331) 84436. Von den 6,50 Euro pro Drei-Liter-Karton geht je ein Euro an Umweltprojekte im Landkreis.

red

