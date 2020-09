Mofafahrer verletzt sich bei Unfall in Schöppenstedt

Ein Mofafahrer ist am Montag um 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Leimkugelstraße in Schöppenstedt verletzt worden. Eine 37-jährige Autofahrerin wollte dort von einem Grundstück auf die Straße fahren. Hierbei übersah sie offensichtlich den von links heranfahrenden 18-jährigen Mofafahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann erlitt dabei Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Wolfenbütteler Krankenhaus geflogen werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

red