Zerstörte Asse-Wege werden wieder instand gesetzt

Im April und Mai berichteten wir ausführlich über die zerstörten Wege in der Asse, die durch schwere Fahrzeuge verursacht worden waren, die dort bei seismische Messungen zur Erkundung des maroden Asse-Bergwerks bis zum Ende der Arbeiten Ende Februar zum Einsatz kamen. Die Wege waren so arg in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sie von Spaziergängern und Radfahrern kaum gefahrlos genutzt werden konnten. Darauf hatte der Heimat- und Verkehrsverein Asse (HVA), der sich auch um die Pflege der Asse kümmert, mehrfach aufmerksam gemacht. Nun hat im Waldgebiet Asse endlich die Instandsetzung der Waldwege begonnen. Am Montag rückten die ersten Maschinen an, teilten die Landesforsten in einer Pressemitteilung mit. „Wir setzen die Waldwege im Landeswald in der Asse wieder instand“, wird Forstamtsleiter Andreas Baderschneider vom Niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel in der Pressemitteilung zitiert. Er erklärte aber auch: „Je nach Witterungsverlauf werden die geplanten Arbeiten mehrere Wochen andauern. Zeitweise werden wir Wegabschnitte sperren müssen.“ Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel hat auch noch eine Bitte an alle Waldbesucher: „Wir bitten Sie um ihr Verständnis für die zeitweisen Sperrungen der Forstwege. Bitte beachten Sie diese zu ihrer eigenen Sicherheit. Wir richten die Wege auch für die Erholungsnutzung wieder her.“