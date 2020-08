Es sollte ein familienfreundliches Event werden - die Eröffnung des neuen Spielplatzes am Schöppenstedter Papenberg. Durch den Coronavirus wurden jetzt auch diese Planungen jäh ausgebremst. „Mir wurde von den Initiatoren Radio ffn und der Stiftung Sparda-Bank für die feierliche Eröffnung abgesagt. Niemand möchte und kann in diesen Zeiten für ein solches Event die Verantwortung übernehmen,” berichtete am Samstag Schöppenstedts Bürgermeisterin Andrea Föniger. Radio ffn und die Stiftung Sparda-Bank hatten die meisten Kosten für den Spielplatz übernommen. Der zeitnahen Nutzung des Spielplatzes stehe aber trotzdem nichts im Wege. Sobald in den nächsten Tagen die Absperrbänder entfernt werden, kann der Platz von den Kindern genutzt werden, erklärte die Bürgermeisterin. Gemäß einer zuvor gemachten Abfrage bei Schöppenstedt Schulkindern und durch die Unterstützung vieler Helfer und Unterstützer konnten gleich acht zum teil spektakuläre Spielgeräte angeschafft werden. „Das Engagement für den Spielplatz war großartig. Ein großes Dankeschön an das gesamte Unterstützerteam. Wir überlegen derweil, ob wir im nächsten Jahr ein kleines Familienfest am Spielplatz feiern können. Dann ließe sich der Spielplatz ja immer noch offiziell einweihen,” so Bürgermeisterin Föniger.