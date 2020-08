Polizei Schöppenstedt sucht einen Unfallverursacher

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, 12. August, zwischen 7.35 und 7.45 Uhr in Schöppenstedt ereignet hat. Innerhalb des kurzen Zeitraums von nur zehn Minuten sei ein bislang nicht ermittelter Fahrer mit seinem Wagen vermutlich beim Rangieren gegen einen auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters an der Neuen Straße in Schöppenstedt geparkten weißen VW Transporter gestoßen.

Die Scheiben zersprangen

Hierbei wurde das Heck des Transportes so stark beschädigt, dass die Scheiben zerstört wurden, beschreibt die Polizei. Anschließend habe der Fahrer seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei seinem Fahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder um einen LKW mit Pritsche gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei Schöppenstedt: (05332) 946540.

red