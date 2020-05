Drei Menschen bei Unfall bei Hedeper leicht verletzt

Auf der Bundesstraße 82 zwischen Hedeper und Seinstedt hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 17 Uhr ein Unfall ereignet. Ein 20-Jähriger aus Schöppenstedt fuhr mit seinem Auto – von Hedeper kommend – in Richtung Seinstedt, in einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen den Grabenrand, so der Polizeibericht.

Rettungswagen im Einsatz

Durch den Aufprall seien sowohl der Schöppenstedter als auch seine beiden Mitfahrer leicht verletzt worden. Sie seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden.