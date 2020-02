Dieter Rösler leitet Pfarrverband Schöppenstedt-Nord

Der zum 1. Januar gegründete Pfarrverband Schöppenstedt-Nord ist mit einem Festgottesdienst gestartet. Das teilt der Verband mit. Zu ihm gehören die fünf Kirchengemeinden Dahlum, Martin-Luther Dettum, Markus-Gemeinde am Elm (Evessen), Dreieinigkeit zu Schöppenstedt und Watzum. Den Gottesdienst gestalteten die fünf Vertreter des Pfarrerbandes, Pfarrerin Stefanie Röber und die Pfarrer Axel Bothe, Martin Cachej, Martin Fiedler und Hermann Meerheimb.

Unterstützt wurden sie dabei musikalisch von den Posaunenchören Dahlum, Dettum und Schöppenstedt sowie Julian Heider und Ortwin Johannson an der Orgel.

In seiner Predigt ging Pfarrer Martin Cachej auf so manche Befürchtung ein, die mit der Bildung des Pfarrverbandes einher gehen, machte aber sogleich Mut, sich auf die neue Struktur einzulassen: „Es ist jetzt an uns, den 20 Kirchorten und fünf Gemeinden, dieses Wortungetüm ‚Ev.-luth. Pfarrverband Schöppenstedt-Nord‘ mit Leben zu füllen.“ Der gemeinsame Kindergottesdienst, der gemeindeübergreifende Konfirmandenunterricht und die Regionalgottesdienste zeigten deutlich, dass es gemeinsam mehr Spaß mache und Neues wachse.

Bereits zwei Tage nach dem Festgottesdienst kamen die Kirchenvorsteher des neuen Pfarrverbandes zu ihrer konstituierenden Sitzung in Schöppenstedt zusammen. Hauptpunkt waren die Wahlen zum Vorsitz und zur Geschäftsführung. Zum 1. Vorsitzenden wurde Dieter Rösler (Dettum) gewählt, zur Stellvertretung Melanie Sperr-Wilke (Sambleben) und zum geschäftsführenden Pfarrer Propst Martin Fiedler. Außerdem wurden der gemeinsame Haushalt verabschiedet und die Seelsorgebezirke festgelegt.

Diese Aufteilung ist nötig geworden, da die fünf selbständigen Kirchengemeinden nun ein gemeinsames Pfarramt bilden. So umfasst der Bezirk I die Kirchengemeinde Dahlum mit Groß und Klein Dahlum, Eitzum, Uehrde, Warle und Schliestedt; zum Bezirk II gehören die Kirchengemeinden Watzum und Martin-Luther Dettum mit Bansleben, Dettum, Hachum, Mönchevahlberg und Weferlingen; den Bezirk III bildet die Markus-Gemeinde am Elm mit Ampleben, Eilum, Evessen, Gilzum und Kneitlingen. Zur Kirchengemeinde Dreieinigkeit gehören die Seelsorgebezirke IV – West und Ost (Küblingen, Sambleben, Schöpenstedt) und Bezirk V – Mitte (Schöppenstedt Zentrum). Für die Gemeindeglieder ändere sich laut Mitteilung grundsätzlich nichts: Die Gemeinden hätten weiterhin „ihren“ Pfarrer.

Auch wurde ein erster Blick in die Zukunft geworfen: Welche Aufgaben kann der Pfarrverband übernehmen und wie kann die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden intensiviert werden, waren wichtige Fragen.