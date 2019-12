Einbrecher auf frischer Tat in Schöppenstedt verhaftet

Ein 40-jähriger Einbrecher hat nach Polizeiangaben am vergangenen Freitag gegen 21.15 Uhr ein Fenster eingeschlagen, um in eine Wohnung in Schöppenstedt einzudringen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter beim Verlassen der Wohnung festnehmen. Der 40-jährige leistete Widerstand, zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Im Anschluss wurde der Täter in die JVA überstellt, da er per Haftbefehl gesucht wurde.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder