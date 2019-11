Lego-Ausstellung in Schöppenstedt begeistert Baustein-Fans

Voll auf ihre Kosten kamen Lego-Fans jeden Alters am Wochenende im Schöppenstedter Jugendzentrum. Dort gab an zwei Tagen auf 100 Quadratmetern die Ausstellung Bricks am Elm des Veranstalters „Steineland Harz+Heide“ (Region Braunschweig) zu sehen, der als regionale Sparte Bestandteil des Vereins...