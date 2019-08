Täter beschädigen Schulgebäude in Schöppenstedt

Bislang nicht ermittelte Täter haben laut Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 3. August,

9 Uhr, und Montag, 5. August,

7 Uhr, die Scheibe einer Tür sowie die Scheibe eines Fensters am Gebäude der IGS Schöppenstedt, Wallpforte, durch Steinwürfe beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.