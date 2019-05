Streit um Saisonstart beim Remlinger Freibad

Die Freibadsaison steht in der Samtgemeinde Elm-Asse vor der Tür. Am 25. Mai sollen alle drei Bäder eröffnet werden. In Denkte, Schöppenstedt und in Remlingen ist dann wieder Badespaß unter freiem Himmel angesagt. Aber nun sind einige Mitglieder des Fördervereins für das Remlinger Bad verärgert. Sie hätten auf ihrer Anlage gerne schon eine Woche früher Eröffnung gefeiert. Die Samtgemeinde habe das aber untersagt, erklärt Vorsitzender...