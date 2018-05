Familientag der Kolpingsfamilie

Schöppenstedt Die Kolpingsfamilie Schöppenstedt lädt am Donnerstag, 10. Mai, zu einem Familientag ein. Nach der Heiligen Messe, die um 10 Uhr beginnt, wird in den Pfarrgarten eingeladen. Es wird gegrillt und im großen Brotbackofen Pizza gebacken, dazu gibt es Kaffee und Kuchen, heißt es in der Ankündigung. In...