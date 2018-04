Schöppenstedt Pfarrer Martin Fiedler (52) wird Propst in Schöppenstedt. Die Propsteisynode wählte den evangelischen Theologen mehrheitlich in das Leitungsamt.

Neuer Propst: Fiedler tritt im September sein Amt an

Im ersten Wahlgang erhielt er 32 von 34 Stimmen, teilt die Braunschweigische Landeskirche mit. Fiedler werde das Amt im September übernehmen. Er folgt auf die frühere Pröpstin Bernhild Merz, die im Juni 2017 in den Ruhestand gegangen war. Fiedler studierte Theologie und ist seit 1996 Pfarrer in der Propstei Bad Harzburg, wo er seit 2005 stellvertretender Propst ist. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Gewählt wurde er für zwölf Jahre und wird das Propst-Amt mit einer halben Stelle versehen. Mit der anderen Hälfte der Stelle ist er Gemeindepfarrer. Zur Propstei Schöppenstedt zählen 16 300 Mitglieder in 28 Gemeinden.