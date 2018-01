TSV vergibt die Ehrenmitgliedschaft

Vorsitzender Michael Baxmann dankte Holger Nehrkorn, Heinz-Jürgen Schulz und Stefan Spitzer für jeweils 40-jährige Mitgliedschaft. Erwin Hoffmann und Heinz-Jürgen Schulz erhielten die Ehrenmitgliedschaft des Vereins.

Baxmann erinnerte in seinem Jahresbericht an die finanzielle Unterstützung der Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung. So habe eine neue Nestschaukel für den Spielplatz beschafft werden können. Als Beispiel für besondere Leistungen von Vereinsmitgliedern nannte er Beate Baxmann, die zweifache deutsche Meisterin im Bogenschießen wurde.

In Sachen freiwilliges Engagement nannte er Jessica Fricke, Irmgard Kuhlmann und Natalie Linde.

Als neuen Kassenprüfer wählten die Vereinsmitglieder Holger Nehrkorn.

Als nächste Termine erwähnte der Vorstand den 3. Februar: An diesem Tag können Kinder ab 15 Uhr in der Turnhalle Kinderfasching feiern.

Die Erwachsenen werden ebenfalls an dem Samstag feiern. Ihre Veranstaltung wird um 20 Uhr beginnen.